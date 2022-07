Video de Jésica Cirio: “Cuando hablan mal de vos y se creen vivos”

La peña de Morfi quedó en medio de una polémica a dos meses del debut de la séptima temporada en Telefe, con la incorporación de Jey Mammon. Es que el canal decidió cambiar la promoción del ciclo y anunciar a Jésica Cirio, la co conductora, solo con su nombre."En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado", explicó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.Por su parte, Mariana Brey se comunicó con la modelo, quien se encargó de negar cualquier tipo de resquemor con su nuevo compañero."Me cuenta detalles de su relación con Jey Mammon, una relación profunda que tiene, de mucha amistad. Me cuenta ´Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo´", explicó la periodista.Y sumó: "Dice que Jey Mammon se sumó a la peña con amor y respeto. Dice: ´De verdad lo digo. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es´. Ella dice que no le molesta que hayan sacado su apellido, como la teoría de Karina, pero evidentemente hay alguien que le dijo ´pará, pará, reaccioná un poco´. Dice: ´Realmente me gusta más sólo Jésica´".Pero más allá de su aclaración, llamó la atención un video que compartió a través de Tik Tok en el que se la ve desde un estudio de TV, repasando su rutina, y dice: "Cuando hablan mal de vos y se creen vivos".Mirando a cámara, la rubia se limitó a hacer un pícaro gesto con sus manos, dando a entender que sus detractores no tienen idea de lo que dicen.El ciclo dominical iba a regresar a la pantalla de Telefe el 13 de marzo, pero ante la muerte de Gerardo Rozín -su creador y primer conductor-, el primer programa se pospuso hasta el 1° de mayo.La incorporación de Jey Mammon, quien venía de un gran año en América TV, generó altas expectativas y, desde un principio, el músico y humorista destacó que tanto Cirio como el resto del equipo lo recibieron con mucha calidez.