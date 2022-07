María Eugenia Ritó contó detalles de su nueva vida

Casi desaparecida de los medios en los últimos tiempos, María Eugenia Ritó sorprendió con declaraciones al ciclo radial “Detrás de escena” que conduce Daniel Gómez Rinaldi por AM 540 y contó detalles de su nueva vida.Si bien ya pasaron ocho años desde su separación del empresario Marcelo Salinas todavía quedan cosas por resolver con respecto a la situación legal y al reparto de bienes, situación que la tiene bastante inquieta. "No solamente me estoy ocupando de mi salud sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo", manifestó."¿Se terminó la división de bienes? ¿Estás bien con respecto a eso, tenés tu casa?", quiso saber el conductor del programa."No, no. Yo mucho no puedo hablar de ese tema ni tampoco quiero, pero te puedo contar que está hecha la división de bienes aunque yo todavía no he cobrado nada. Está en proceso y hasta ahí puedo hablar porque tampoco quiero referirme a Marcelo. No me interesa hablar de esta situación. Lo importante es que estoy muy bien de salud", destacó."¿Cómo te mantuviste todos estos años? Has trabajado mucho pero, ¿tenés ahorros para mantenerte, cómo has hecho?", insistió el periodista. La respuesta de Eugenia fue lapidaria: "Obviamente,".En ese sentido, este lunes Ritó subió una historia en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de medio millón de seguidores, y se mostró junto a su abogado. "Tarde de reunión legal con mi amigo y abogado Walter Cormace", comentó, sin dar detalles de lo que estaban tratando.Por otro lado, y pese a reconocer que tiene necesidades económicas, Ritó aseguró que tuvo ofertas laborales para volver a la televisión como panelista de LAM (América, lunes a viernes a las 20) de la mano de Ángel de Brito y al teatro con José María Muscari para hacer la versión de Sex viví tu experiencia en Villa Carlos Paz, pero en ambos casos su respuesta fue negativa."Les dije que no a ambos porque todavía no me siento cómoda y quiero estar bien a nivel físico para reaparecer en el medio, ya sea en la tele como en el teatro", manifestó, aclarando que hasta que no se vea en la forma en que ella ambiciona prefiere seguir esperando."Después de todos los quilombos que tuve y que todos conocen porque los viralicé yo misma, ahora estoy tranquila, bien y con ganas de volver con todo. Estoy re contenta y esperando mi momento. Sueño con volver a la actuación y me imagino en una gran obra como una capocómica o en un gran espectáculo, como hacen Carmen Barbieri o Moria Casán. Creo que ya tengo ese peso para hacerlo", expresó.Con respecto a su situación personal, contó que convive con su amigo Ever Zelaya, quien la ayuda a superar los malos momentos."Es mi amiga/o y mi angelito de la guarda. Es buena, sana y la amo. Nos conocimos por Instagram y me ayuda con las redes y me cuida. Me ayuda todos los días a estar bien, me anima y cuando uno está solo, a veces la vida es muy difícil. No es lo económico todo, es lo emocional y muchas otras cosas", cerró.