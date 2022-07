Murió la ex modelo Liliana Caldini a los 70 años: fue esposa de Cacho Fontana

La ex modelo y actriz Liliana Caldini, quien había saltado a la fama en la década del 70 al realizar un comercial de cigarrillos, falleció a los 70 años.Caldini, nacida el 26 de agosto de 1951, se hizo conocida tras la propaganda de Chesterfield, la cual estaba musicalizada con la canción Tiritando, de Donald, y se convirtió en una cara recurrente en el ámbito publicitario, mientras que en la pantalla grande, trabajó en El extraño de pelo largo (1970).En el plano sentimental, Caldini formó junto a Jorge "Cacho" Fontana una de las parejas más populares de la Argentina.Estuvieron 12 años juntos y tuvieron a las gemelas Antonella y Lumila, quien le dieron a sus nietos Lucas y Joaquín, a quienes definía como "lo mejor que le pasó en la vida".En agosto pasado, en diálogo con la revista Hola, Liliana habló de la relación que la unía al legendario presentador: "La verdad es que pasaron muchísimos años desde que nos separamos, pero fuimos y somos buenos amigos. Tal vez si no hubiéramos tenido a las chicas, el contacto se habría cortado, pero al tener dos hijas juntos, siempre nos mantuvimos comunicados. Y después con los dos nietos ni te digo. Además, como Lumila vive afuera y Antonella trabaja mucho, a veces yo asumo algunos roles para estar cerca de él si necesita algo".Alejada de los medios hace varios años, la ex modelo disfrutaba de bailar, meditar y pasar tiempo con su familia y amigos, pero también soñaba con volver a trabajar en la televisión.Todavía la sorprendía el reconocimiento y las muestras de cariño de la gente por la calle, que nunca la olvidó y a los 70 años, se mostraba muy segura de su imagen."No necesito cirugías, a mi me rejuvenecieron mis nietos", decía la mujer de belleza inigualable, mientras que todavía se desconocen las causas de su deceso.