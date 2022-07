El gesto de Wanda Nara al promocionar a un emprendedor con síndrome de Down

Aunque lleva años viviendo en Europa, Wanda Nara se muestra muy cerca de la Argentina y de su gente. En las últimas horas la empresaria se conmovió con la historia de un emprendedor local y promocionó sus anteojos en redes sociales.“Quiero compartir con ustedes el emprendimiento que hace Joaco que me mandó estos anteojos espectaculares desde la Argentina. La verdad es que la calidad es increíble. Su familia está muy orgullosa de él y yo también después de que me contaron toda su historia”, sostuvo la modelo hablando a cámara.Wanda no fue la única figura que promocionó la marca de Joaquín. Tiempo atrás también lo hicieron su mamá, Nora Colosimo, y Ricardo Montaner y su hija Evaluna.“Joaco, quiero que sepas que recibí tu regalo. Está espectacular. Te mando un gran abrazo y ojalá te vaya muy bien en tu emprendimiento. Cuídate mucho, dale besos a tu familia. Y se puede, claro que se puede. Felicidades”, expresó el intérprete de “Me va a extrañar”.Joaquín Norelli tiene 21 años y en sus redes sociales se presenta como una persona perseverante y deportista. El joven tiene síndrome de Down y en 2021 lanzó su marca de anteojos.En diálogo consu mamá Lourdes Medecci destacó que nada lo detiene: “Me sorprendió el entusiasmo que le ponía a todo desde chiquito”.Sobre su desempeño laboral, destacó: “Maneja todo el stock. En la planilla de Excel da las bajas de las ventas y anota qué productos se venden más para realizar una reposición. Ordena todo, es súper puntilloso”.