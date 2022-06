Revelan los “trucos” de Gerard Piqué para serle infiel a Shakira

Luego de 12 años de relación y dos hijos, la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué están atravesando su separación. Los motivos de la ruptura serían que el defensor del Barcelona le habría sido infiel a la colombiana.



Si bien ninguna de las dos partes salió a desmentir o confirmar estas versiones de infidelidad, los rumores continúan creciendo.



Sin embargo, un programa de televisión español reveló que el jugador de fútbol tenía “trucos” para evitar ser descubierto.



El programa de periodismo de espectáculos, Socialité, contó que Pique frecuentaba un bar llamado “La Traviesa” al cual ingresaba por la puerta lateral. Según el ciclo de chimentos ahí es donde el defensor se encontraba con su amante, una joven de 20 años.



Además, sostuvieron que era difícil de identificar ya que para llegar al bar se trasladaba en taxis y no en sus autos para que los paparazzi no lo identificaran. También, aseguraron que dentro del establecimiento había un salón exclusivo rodeado de cortinas rojas para su uso personal.



Por otra parte, indicaron que quien lo cubría para serle infiel a Shakira era su compañero de equipo Riqui Puig, el mediocampista de 22 años.



“Llevo 12 años siguiéndolo y es muy conocido en Barcelona por las fiestas que hace, pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, señaló el paparazzi Jordi Martín en el programa.



Otro de los detalles que revelaron en Socialité es que Piqué solía participar de fiestas privadas junto a sus compañeros de equipo en donde asistían modelos.



La única regla que había en esas celebraciones era que estaba prohibido ingresar con celulares.



Toda esta información habría sido recolectada por un detective privado que la propia cantante contrató tras sospechar que su pareja la estaba engañando.



Cuando Shakira descubrió que el futbolista utilizaba el bar “La Traviesa” para verse con su amante le armó sus valijas y lo echó de la casa familiar.

Fuente: Noticias Argentinas