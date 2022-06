Pampita se refirió al debate sobre su cuerpo: “Me veo hermosa, estoy hormonal”

Una usuaria de las redes sociales escribió: "La Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos". Fue con la intención de elogiar a la ex pareja de Benjamín Vicuña.En una reciente entrevista, la presentadora habló al respecto: "Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tet. . . grandes. Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa".Luego, en su diálogo con Infobae, Carolina indicó lo que le suele decir la gente. "En general es al revés: me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica, al contrario: sentí que esa persona quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz", expresó."Está bien que puedan hablar porque no quiero que perdamos esa libertad de opinar. A mí me gusta. No me duele nada de lo que dicen. Es parte de esto también, porque nosotros nos exponemos. Si renegás, es ridículo quejarte", concluyó.