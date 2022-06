Noelia Marzol dice que no da más y quiere un descanso sin su hijo

Noelia Marzol necesita descansar. Es por eso que se tomará unas vacaciones lejos de su marido, Ramiro Arias, y de su hijo, Donatello.



Todo comenzó hace un par de días cuando la bailarina compartió un primer plano de su rostro y escribió: “Ramiro, cuando vuelvas, ¿me regalás cuatro días sola? Y vos te quedás con Dona, siento que lo necesito”.



El “reclamo” se debe a que Arias, que es jugador de fútbol, está instalado desde hace tiempo en Córdoba por cuestiones laborales. Mientras que Marzol continúa trabajando en Buenos Aires y abocada a la crianza del bebé de un año.



Tras su publicación en Instagram, la actriz conversó con revista Pronto donde dejó en claro que está convencida de tomarse unos días.



“Lo puse en mis redes y lo confirmo por acá: necesito cuatro días al menos sola porque no doy más. Parí a Dona y no paré por una elección personal, ya que amo trabajar, bailar y todo lo que hice. Pero llega un momento en que se hace cuesta arriba. Ramiro lleva cuatro meses afuera de casa, yo estoy sola encerrada las 24 horas con el niño y desespero”, se sinceró.



Además, allí contó que ella le mandó una foto y que Ramiro accedió a su pedido sin dudarlo. “Me dijo ‘Andate tranquila, amor, confiá en mi paternidad’. Yo simplemente le mandé una foto de mi estado actual y casi que me suplicó que me tome esos cuatro días. Me dijo: ´Realmente sos una mujer desesperada, los necesitás, andate tranquila amor”, comentó.



Consultada acerca del destino, dijo que no lo tiene en claro porque su sueño es ir a una playa paradisíaca pero este viaje es algo inmediato y no cuenta con tiempo para planificarlo.



Sin embargo, se mostró más que entusiasmada por la experiencia: “Me da un poco de pánico pero creo que van a ser días divertidos para ambos. Serán horas de chicos a solas y, en mi caso, de disfrute y relajación”.

