Tuvo un “día tremendo”, se puso “cómoda” en su casa y estalló el termómetro

Cande Correa es conocida como la ex concejala fit de Salta. Utiliza sus redes sociales para hablar de deporte y de politica. Así es como se fue haciendo cada vez más conocida en la provincia y en 2019 fue votada por 18 mil personas.Ella se auto describe como: “Poli?tica, influencer Salten?a”. Muchos la critican por compartir imágenes “subidas de tono”, donde se ve a la ex concejala con poca ropa y posando de manera atrevida. Aun así ella cree que la gente la admira por su trabajo y no por su cuerpo o su físico.En esta oportunidad, Cande Correa volvió a elevar la temperatura en las redes sociales. Compartió desde San Lorenzo, una localidad de Salta, una imagen donde se la ve con un top underboob y una bombacha celeste.“Amo llegar a mi casa y ponerme súper cómoda, después de un día tremendo”, escribió.Si bien fue elegida en 2019 como concejala, la influencer ya venía ganando fama y reconocimiento hace varios años. Dos años antes había ayudado a un chico llamado Joaquín, quien sufría parálisis cerebral. Así es cómo la influencer y el niño llegaron al programa de Marcelo Tinelli quien les prometió ayudarlos.Luego de eso Cande siguió con las actividades solidarias. Tras separarse de su marido comenzó a dar clases de fitness a las que pudieron acudir cientos de personas que se comprometían también con esas actividades.