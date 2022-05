Tamara Pettinato habló sobre el incendio en el departamento de su hermano

Luego de las repercusiones que trajo consigo este caso policial y que es investigado por la Justicia para determinar cómo comenzó el incendió en el departamento, Tamara Pettinato habló por primera vez en la radio donde es panelista y sostuvo que la familia está muy triste por lo sucedido y que es una tragedia espantosa. Ahora el actor es investigado por posible homicidio."De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche... Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale", comenzó.A su vez, también aprovechó el espacio para enviarle las condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, neurólogo que murió dentro del departamento incendiado y que era muy amigo de Felipe.Con respecto a la salud de su hermano indicó que todavía se encuentra internado: "Ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí decir que estamos muy tristes y mandar un beso a la familia de Melchor, el resto está en investigación".Desde hace varios años la familia de Felipe lucha contra unos problemas de salud mental que padece el actor y en esta oportunidad, Tamara criticó el sistema actual que existe por ley sobre cómo tratar y ayudar a un familiar o amigo que precisa de atención médica y no es capaz de tratarse por sí solo."Es algo que se podría haber evitado si la ley de salud mental fuera de otra manera. Se podría haber evitado si las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan", consideró la panelista."Hoy no te lo internan uno o dos años, a los 15 días lo sueltan y no sirve de nada, es muy difícil y terminamos ayudándonos entre familias que le pasó lo mismo. Estuve hablando mucho con la mamá de Chano (Charpentier) y te recomienda hacer esto y lo otro porque no sabés a quién recurrir para que te ayuden", continuó.Finalmente, comentó: "Felipe es mi hermanito, 10 años menor que yo y toda la vida fue como mi hermanito/hijo y es una persona que tiene una enfermedad"."Tengo un hermano que tiene una enfermedad y nunca me voy a enojar con él y tampoco le voy a soltar la mano", completó.NA