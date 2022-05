Soledad Silveyra presentará su obra en Paraná: habló de su paso por la política

“Dos locas de remate”, la obra que protagonizan Soledad Silveyra y Verónica Llinás, llegará este sábado a Paraná en el marco de su gira nacional. La actriz de destacada trayectoria en diálogo condio cuenta de lo que significó la propuesta y recordó, además, su paso por la política.La propuesta teatral narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro, dando lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares.Soledad Silveyra en diálogo conel programa que se emite por, recordó lo que significó el desafío propuesto por el director Manuel González Gil.“Fue de un gran aprendizaje y siempre nos decíamos `tenemos un éxito en nuestras manos, construyamos´. A lo cual, Verónica, como teníamos los mismos valores, eso nos ayudó muchísimo. Además, con la responsabilidad de ser mujeres porque si nosotras nos peleábamos en la obra, teniendo una bendición por parte de la gente, hubiera sido un horror y me hubiera sentido pésimo como persona”, reconoció. Fue en ese sentido que comparó: “No podemos ser como la política argentina”.Es que durante la entrevista, Solita recordó su candidatura a una diputación por el ARI, el partido de Elisa “Lilita” Carrió, en 2001. “Fueron seis mil kilómetros de campaña los que recorrimos”, rememoró la actriz al reconocer: “Sabía que no iba a salir porque estaba en el puesto número siete, pero los medios iban a venir porque estábamos con Susana Rinaldi. Fue una experiencia muy interesante”.La actriz sostuvo que nunca se arrepintió de haber incursionado en la política, “porque los discursos de Carrió eran absolutamente humanistas, con los más débiles, y disertaba que era una gloria escucharla”.“No me arrepentí porque aprendí y siempre que se aprende, no hay que arrepentirse”, insistió.Y agregó: “Hice algún papelón por una pregunta que me hicieron en televisión, pero para nada salí lastimada, sino con más conocimiento”.Al reiterar que no volvería a meterse en política, Solita reveló que le “gustaría formar parte de un grupo de ciudadanos para trabajar para que esta grieta no exista más, para que nos sentemos a conversar y a discutir, a pelear, como Vero y yo porque la construcción de esta obra nos costó muchísimo”.