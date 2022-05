La esposa del Cholo Simeone cargó contra Carolina Baldini, la ex del DT

Espectáculos Diego Simeone se enojó con Carolina Baldini y le puso un bozal legal

La reaparición de Carolina Baldini en los medios de comunicación y sus revelaciones sobre su separación del Cholo Simeone hace 14 años despertaron la furia del director técnico del Atlético Madrid, que tomó la decisión de iniciar acciones legales contra su ex.En su paso por LAM, el ciclo de espectáculos encabezado por Ángel de Brito, Baldini brindó detalles de su ruptura con Simeone y eso habría ocasionado la virulenta reacción del ex futbolista.Siguiendo esa línea crítica hacia Carolina, la entrevistada habría señalado que “no hay vuelta atrás, ella rompió códigos fuertes de la familia y él no tiene más paciencia con ella”.Según contó Galloni, el ex mediocampista de la Selección Argentina piensa que “ella rompió un pacto de confidencialidad al hablar de su separación”.Y añadió: “Él me dice que está cansado de que cada vez que Carolina Baldini aparece en un programa de televisión vuelve a hablar de la separación. La separación fue escandalosa, no en buenos términos como ella dice. Hubo infidelidad de parte de ella”.Asimismo, el Cholo Simeone le habría confesado que “está contento por su presente deportivo, pero cansado que su exmujer hable de él y cuenta historias del pasado y lo que más le dolió fue que haya hablado del velatorio de su papá”.“Diego no quiere una pelea entre su ex y su actual. Él me dijo ‘Yo lo que quiero es que mi exmujer deje de hablar de mí, que hable de sus proyectos”, cerró la panelista de América TV. (La100radios)