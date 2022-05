La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron por infidelidades que sufrió

Pasaron más de seis meses desde que desató la crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que saliera a la luz el affaire que él tuvo con la China Suárez. Sin embargo, cada tanto aparece algo que hace que el "Wandagate" se mantenga vigente y esta vez fue la empresaria quien dio que hablar por un comentario que hizo en las redes.



"¿Perdonaría otra infidelidad?", quiso saber uno de sus seguidores. Y la rubia fue contundente: "Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación como me sucede con mis ex, pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo". Enseguida, las redes se revolucionaron ya que muchos usuarios señalaron que la mediática sigue enojada con su marido por el encuentro que tuvo en París con la China. Sin embargo, públicamente ella asegura que ahí no hubo ninguna infidelidad, ya que el jugador del PSG le dijo en aquel entonces que si bien se encontró con la actriz, no pasó nada entre ellos porque se arrepintió.



En otra charla con sus seguidores, explicó los motivos de esta posición. "Si no pasa no es (una infidelidad). Y si te lo cuentan es arrepentimiento", explicó. "Creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio la soberbia, la mentira y la envidia. Porque una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas", sumó. Y concluyó su descargo con un "palito" para la China: "Siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea".



Cabe recordar que semanas atrás, Wanda acusó a la actriz de haber vuelto a contactar a su marido y subió una captura de pantalla a sus historias de Instagram. Pero a diferencia de cuando inició el escándalo, esta vez la China no quiso tirar más leña al fuego y eligió guardar silencio. Además, ya se habría olvidado de Icardi y luego de su última estadía en Madrid, adonde viajó para participar de la entrega de los Premios Platino, la vinculan con el actor español Fernando Guallar.