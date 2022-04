En pleno otoño, le dijo “chau al calorcito” con una bikini plateada

Acostumbrada a posar frente a cámaras, Sofía Zámolo incendió las redes luciendo una bikini plateada en pleno otoño gozando los últimos días de calor. Rápidamente la publicación se robó miles de elogios para la modelo. “Le decimos chau chau al calorcito”, redactó Zámolo.Entre los mensajes destacados brillan los emojis de fueguitos y corazones. “Inmensamente bella Sofi.”; “Estás muy diosa.”; “Se va el calor pero tu belleza sigue intacta, siempre hermosa Sofi”, fueron algunos de los comentarios que recibió.Sofía Zámolo es una de las modelos más importantes y elegida por marcas nacionales e internacionales de nuestro país.Hace unas semanas atrás descuidó un poco a sus fans por estar envuelta en un conflicto familiar con su ex cuñada Silvana Flores quien denunció en los medios de comunicación que la famosa la había desalojado junto a su hija de una casa de tigre que pertenece a la familia Zámolo. “No tuvimos tiempo de organizar una mudanza. El expediente se manejó de una manera muy veloz, entonces fue muy difícil planificar a dónde íbamos a vivir. Estoy en lo de mi mamá provisoriamente. Dejaron a mi hija sin casa”, fueron las palabras de Silvana.Zámolo ante las acusaciones de su ex cuñada decidió salir a defenderse, asegurando que los argumentos que sostuvo fueron falsos. “Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija”, sentenció la modelo. Lo cierto es que la conductora tras recurrir a la Justicia ya pudo recuperar su propiedad pero lamentablemente su hermano mantiene una “perimetral” que le impide poder ver a su hija.