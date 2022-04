Jésica Cirio se refirió a la renuncia de Iván de Pineda a La peña de Morfi

A un mes de la muerte de Gerardo Rozín, está todo dado para que La peña de Morfi regrese a la pantalla de Telefe, luego de los cambios que surgieron a último momento. Si bien Iván de Pineda había sido elegido como el nuevo conductor, ante el impacto que generó el fallecimiento del periodista y los problemas que generaba en su agenda tener que estar disponible todos los domingos, decidió dar un paso al costado. Y Jésica Cirio, quien mantendrá el rol de coconductora habló sobre su renuncia."Iván en su momento iba a estar, pero creo que por compromisos laborales de él se le hacía bastante complejo", señaló la modelo, que finalmente estará acompañada por Jey Mammon, la nueva figura del canal de las pelotas, que además estará al frente de Show Mammon. "Fue un año bastante duro, pero hoy me vienen un montón de recuerdos que, por momentos, digo ‘guau’. O hay frases de él que siempre me vienen a la cabeza. Siempre lo tengo presente", agregó en referencia al recuerdo de Rozín.

Y aunque se especuló mucho con la fecha del debut, confirmó que el 1º de mayo volverán a la pantalla. "Es hermoso que el espacio que Gerardo creó, la casa de la música, como nos han bautizado, siga adelante. Es muy especial porque es lo que él quería", reforzó la rubia. Días atrás, Zaira Nara, quien también formó parte del ciclo de música, entrevistas y cocina, se mostró de acuerdo con la decisión de De Pineda: . "Es un programa creado por Gerardo, producido por él, y no es tan fácil ocupar ese lugar. Me parece que la persona que lo haga tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y tal vez fue inteligente en tomar esta decisión. Seguramente".Otro que había sido tentado por el propio Rozín para ocupar su lugar fue Migue Granados, quien confesó que no estaba dispuesto a aceptar la propuesta porque iba a ser difícil ponerse en el lugar del periodista rosarino. "Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar", dijo en referencia a la dura enfermedad que atravesó Gerardo.