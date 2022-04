Karina Jelinek confirmó que su primer hijo “está en camino”

El fin de semana, Karina Jelinek celebró su cumpleaños número 41 rodeada de amigos, con una gran fiesta temática. En medio de los festejos, la modelo habló sobre su maternidad y confirmó la inminente llegada de su primer bebé.Cada 22 de marzo, Karina Jelinek celebra su cumpleaños con sus amigos en la ciudad de Miami. Sin embargo, la morocha regresó al país a principios de abril y lo festejó por segunda vez en su casa en Nordelta con la temática “Amazonas”. En diálogo con el programa televisivo “Socios del espectáculo”, la morocha reveló: “Es una selva porque me gusta lo salvaje, este estilo”.“¿Pediste algo especial en tus deseos?”, le preguntó el notero, a lo que ella respondió: “Que sean felices todos”. Además adelantó que le gustaría co-conducir La Jaula de la Moda, el programa dedicado a las últimas tendencias del mundo de la moda. Cuando el cronista indagó sobre su proyecto de convertirse en mamá, bastó solo una mirada para entender que su mayor deseo ya está a punto de cumplirse.Sin entrar en detalles, Karina Jelinek le confirmó: “Ya está, ya está cerca, viene en camino”, y finalmente agregó: “No quiero hablar mucho hasta que no se concrete porque es algo muy personal, pero ya está”. La noticia emocionó a los fans, pero por el momento habrá que esperar hasta tener más novedades.Cabe recordar que, a mediados del 2021, la ex pareja de Leonardo Fariña anunció públicamente sus deseos de convertirse en mamá. Luego se supo que la actriz había iniciado los trámites de subrogación de vientre en los Estados Unidos junto a su amiga, Flor Parise.Al igual que Carolina “Pampita” Ardohain y Luciana Salazar, corrió el rumor de que Jelinek estaba tan entusiasmada que tenía pensado realizar un reality sobre el nacimiento de su bebé. Por su parte, la modelo guarda sus planes en secreto y trata de preservar su vida privada.