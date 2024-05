Artista entrerriano presenta álbum conceptual referido a las abejas

Todos los 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra.Al respecto,habló con Iván Wernli, artista paranaense, quien sacará un disco en honor a la apicultura. “En el 2020 arranqué con este álbum conceptual referido a las abejas, el cual consta de siete canciones, en donde voy largando tres temas”.Además, agregó: “Vengo de una familia de apicultores, donde mi tío estuvo más de 40 años en el rubro, y desde chico he viajado al campo; mi conexión con las abejas fue primordial”.Finalmente, destacó: “Estoy con muchísimo trabajo. Me encontró en plena pandemia arrancar con esto, donde hacía vivo por Instagram y me informaba por todos lados para hacer un álbum conceptual, con el objetivo de poner mi impronta y ser lo más original posible”.