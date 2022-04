Morocha hizo una sensual producción de fotos con una amiga al salir de la ducha

En blanco y en negro, con el pelo mojado, como si hubiesen salido de bañarse. La última producción que dio a conocer Maypi Delgado es con otra modelo, Jorgelina Di Biase, para una casa de lencería.En las fotos se muestran ambas en lencería de color negro y blanco, como dos grandes amigas que se arreglan para salir y hablan de sus vidas, sus trabajos, sus conquistas, de los últimos sucesos que han debido atravesar."Bombas", "Listo, se prendió fuego todo", "Muy diosas, super divinas, muy sensuales", fueron solamente algunos de los mensajes que recolectaron en el Instagram de Maypi Delgado.La modelo y ex participante de Gran Hermano ha tenido unos días muy movidos en diversas playas. En la última semana de marzo se fue a Brasil, pero ahora se trasladó a Cariló, donde ha seguido disfrutando de la arena y el mar, publicó el portal diario Uno.Maypi Delgado es modelo. Supo participar en Gran Hermano y en Gran Hermano Famosos. También estuvo en pareja con Santiago Landino, un ex futbolista amigo de Fabián Cubero, ex pareja de Nicole Neumann y actual de Mica Viciconte.