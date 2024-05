Niño fue internado tras recibir paliza “con un cinto grande”: acusan a familiar

Un niño de ocho años debió ser internado de urgencia en el hospital Pediátrico de la capital correntina. El director de la Escuela N°54 de la localidad de Caá Catí -adonde asiste el chico- descubrió que tenía todo el cuerpo con moretones y excoriaciones a raíz de una descomunal paliza provocada por un familiar que lo tenía a su cuidado.



El caso fue denunciado a la Policía e ingresó a la órbita del Juzgado de Familia N°3 de Corrientes. La principal sospechosa de la golpiza sería una reconocida dirigente política local, pareja del tío del niño, según indicaron fuentes judiciales y policiales a diario época.



El hecho fue descubierto el día lunes, cuando Noelia, la tía materna del nene, lo recibió en su casa ya que el tío del niño lo devolvió a su madre "por no poder cuidarlo más", según dijo en su momento. Fue cuando lo higienizaba -porque el menor tiene además un retraso madurativo- que descubrió todo su cuerpo lastimado, con moretones y excoriaciones en la espalda, el estómago, las manos y las piernas. Son signos de haber sufrido una descomunal paliza reciente y huellas de que las venía padeciendo desde hacía un tiempo.



El chico fue a la escuela de Cabecera N°54 de Caá Catí, pero el miércoles se descompuso y comenzó con dolores y vómitos, lo que hizo que el director Walter Sandoval llamara a la nueva tutora del niño y al indagarlo el menor contó lo sucedido y mostró las secuelas de la golpiza, apuntando como autora de las lesiones a una mujer de apellido Ávalos, pareja del tío del niño. "Me golpea mucho con un cinto grande", relató al docente.



De inmediato, fue trasladado al hospital local, desde donde lo derivaron urgente al hospital pediátrico Juan Pablo II. En tanto el director de la escuela denunció el caso en la comisaría local.



La madre del niño tiene una discapacidad que le impide hacerse cargo de él, ya que a su vez cuida del abuelo del menor que padece una grave enfermedad. Viven en una precaria ranchada en la zona rural de Caá Catí. Por ello, en marzo, cuando el niño comenzó el segundo grado en la escuela, fue su tío materno quien se hizo cargo y lo llevó a vivir con él, pero el fin de semana devolvió a la criatura, aunque ocultó decir que el menor sufría maltrato infantil.



El niño ingresó al Pediátrico con múltiples hematomas en tórax, abdomen y región lumbar. Presentaba hematomas lineales y circulares en las dos piernas, muslos, brazos y abdomen. Le detectaron lesiones excoriativas en proceso de cicatrización en piernas y brazos, lo que indicaría que las golpizas son reiterativas.



Ayer, el Juzgado de Familia N°3 le otorgó la custodia a Noelia, la tía que descubrió lo maltratos, y no se descarta un proceso penal, ya que el fiscal Roubineau tiene a su cargo la investigación, lo que podría complicar la situación judicial de M. Ávalos.

Fuente: Diario Época