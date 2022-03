Le dio la “espalda a la mala onda” e hizo una revelación sobre su intimidad

“Siempre para adelante y dando la espalda a la mala onda. Últimos días en el paraíso”, posteó el fin de semana Belén Francese quien está disfrutando de sus vacaciones en compañía de su familia. Junto a ella se encuentra su esposo, el empresario Fabián Lencinas y su pequeño bebé, Vitto.Fabián y Belén se casaron el 28 de diciembre del 2020 en una bodega de Mendoza, y ese mismo día anunciaron que esperaban a su primer hijo.La vida de casada y el nacimiento de Vitto hicieron que la actriz se alejara de su profesión, ya que decidió dedicarle tiempo de calidad a su familia.El jueves emitieron el programa de Moria Casán al que Belén Francese fue como invitada. La actriz tiene una excelente relación con la diva, a quien incluso eligió como madrina de su hijo, y no se negó a responder ninguna pregunta.Interrogada sobre qué es lo que a Belén Francese no le puede faltar en la valija a la hora de viajar, respondió: “Ahora tengo que llevar tres valijas: la del bebé, la de Fabi y la mía”.Y Moria insistió qué es lo que no puede faltar en su bolso. “El cepillo de dientes, el perfurme, desodorante y los elementos de limpieza personal. Es lo primero que pongo”, relató.Pero inmediatamente Casán preguntó sobre la intimidad de la pareja: “¿Algún juguete sexual para jugar con Fabián? ¿Son de juguetes sexuales?”.La artista no pudo ocultar la incomodidad que le causó la pregunta, ni evitar ruborizarse y respondió: “Sí, pero eso lo lleva él”. La conductora quiso ir más allá y repreguntó: “¿Y compra él las pilas y todo eso?”. “Sí, todo él”, contestó Francese.