Sentimiento chamamecero: Monchito Merlo cantó bajo lluvia y el público acompañó

Los testimonios de la gente:

Video: Federal: el ánimo y el disfrute de la gente, "no se aplacó con la lluvia"

La primera noche cerró con todo el sentimiento chamamecero

Video: Festival Nacional del Chamamé: Chango Spasiuk deleitó al público

El público parece haber concurrido al festival en la noche del viernes,al son del ritmo chamamecero.“Monchito”, compositor de música del Litoral, que nació en la orilla de la ciudad de Rosario, apasiona al público chamamecero con sus presentaciones, junto a los hombres que conforman su conjunto, quienes manejan la batuta arriba del escenario. En la noche de este viernes, volvieron hacer gala de su fama, esta vez, bajo la lluvia y con la ovación de los presentes.Andrea, que llegó al norte entrerriano desde Paraná, aseveró a Elonce que decidió vivir “por tercera vez esta fiesta, en donde predomina la alegría y la buena onda”.Desde San Nicolás, otro de los chamameceros que llegó a Federal contó que este festival “es inolvidable y cada vez se pone mejor, es inolvidable lo que se vive”.Una pareja de Oro Verde, que se acercó al festival dijo que les gusta el chamamé “y le estamos haciendo el aguante a Moncho (por Merlo)”.“El chamamé tiene un espíritu de fiesta, de alegría. Nos identifica muchísimo en la región”, aseveró Julián, luego.Agitando el pañuelo, otro de los asistentes, contó que el festival “es un lujo, lástima la lluvia pero nos quedamos igual. No podemos dejar de estar”.“La lluvia no me paró. Monchito Merlo me gusta y hacía mucho que no lo veía. Me quedé igual y me vine preparada”, indicó otra chamamecera que acompañó las canciones del músico, cantando y bailando.Con mate en mano, un federalense expresó que “desde chico vengo a la fiesta, esto es un sentimiento que llena el alma”.Gran cantidad de personas de distintos puntos de Entre Ríos, y otras provincias, disfrutaron de los espectáculos y bailaron al ritmo del chamamé, hasta que la lluvia malogró la continuidad de la primera noche.Es que, aproximadamente a la hora 1 de este sábado, la programación debió terminarse, porque la lluvia, que al comienzo del espectáculo solo era “una amenaza”, llegó y se hizo cada vez mayor. Se anunció que se estudiaba reprogramar la posible presencia de artistas, que debían estar este viernes, para las jornadas de sábado y domingo.De lo programado por la comisión organizadora para la primera noche del Festival de Federal, solo pudo cumplirse con un tercio de la cartelera.La programación artística fue abierta por Mario Suárez, dándole continuidad la espléndida presentación del Chango Spasiuk, que más allá de su repertorio, invito a músicos entrerrianos a subir al escenario para rendir un homenaje musical a Abelardo Dimotta, quien hubiera cumplido 100 años.La ovación del público hizo que Spasiuk siguiera igualmente con su actuación. Llegaron después Patricia Gómez y Marcelo Dellamea, y también el Quinteto Cocomarola.Monchito Merlo y su conjunto, por decisión de la organización fue quien cerró la primera noche festivalera. Pese a que la lluvia era cada vez mayor, el público cantó y bailó con las canciones del reconocido repertorio del músico. Cuando concluyó su presentación, arreciaba la lluvia sobre esa ciudad del norte entrerriano.Estaba programado también para este viernes, David Díaz Marchetto, Marcia Múller, Nico Cardozo Trio, Los Horcones del Chamamé, Santhyago Ríos, Los Hermanos Garita y su Conjunto, Santiago Torres, Grupo Tus Amigos – Ganador Concurso Nuevos Valores 2020, y Los Majestuosos del Chamamé.