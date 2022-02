Federal empezó a vivir Fiesta del Chamamé: llovió y no se completó la 1º noche

Shows musicales

Video: Festival Nacional del Chamamé: Chango Spasiuk deleitó al público

Testimonios

Video: Federal es chamamé: Elonce recorre el predio de la 47º edición del Festival

Video: Federal es chamamé: testimonios de los presentes

Grilla para las próximas jornadas

Habrá que esperar qué se resuelve desde la organización del festival respecto de si se reprograman y para cuándo los artistas que este viernes no pudieron presentarse producto del fuerte temporal que arreció la provincia.



Video: Federal es chamamé: testimonios de los presentes

La transmisión de Elonce

Gran cantidad de personas de distintos puntos de Entre Ríos, y otras provincias, disfrutaron de los espectáculos y bailaron al ritmo del chamamé, hasta que la lluvia malogró la continuidad de la primera noche.Es que, aproximadamente a la hora 1 de este sábado, la programación debió terminarse, porque la lluvia, que al comienzo del espectáculo solo era “una amenaza”, llegó y se hizo cada vez mayor. Se anunció que se estudiaba reprogramar la posible presencia de artistas, que debían estar este viernes, para las jornadas de sábado y domingo, detallóDe lo programado por la comisión organizadora para la primera noche del Festival de Federal, solo pudo cumplirse con un tercio de la cartelera.La programación artística fue abierta por Mario Suárez, dándole continuidad la espléndida presentación del Chango Spasiuk, que más allá de su repertorio, invito a músicos entrerrianos a subir al escenario para rendir un homenaje musical a Abelardo Dimotta, quien hubiera cumplido 100 años.Fue cuando, con una platea que se regocijaba por la excelencia del misionero, comenzaron las primeras gotas, para hacerse luego más intensas. La ovación del público hizo que Spasiuk siguiera igualmente con su actuación. Llegaron después Patricia Gómez y Marcelo Dellamea, y también el Quinteto Cocomarola.Monchito Merlo y su conjunto, por decisión de la organización fue quien cerró la primera noche festivalera. Pese a que la lluvia era cada vez mayor, el público cantó y bailó con las canciones del reconocido repertorio del músico. Cuando concluyó su presentación, arreciaba la lluvia sobre esa ciudad del norte entrerriano.Estaba programado también para este viernes, David Díaz Marchetto, Marcia Múller, Nico Cardozo Trio, Los Horcones del Chamamé, Santhyago Ríos, Los Hermanos Garita y su Conjunto, Santiago Torres, Grupo Tus Amigos – Ganador Concurso Nuevos Valores 2020, y Los Majestuosos del Chamamé.En la previa a las noches festivaleras, hubo bailantas y peñas en las que, bajo la melodía de guitarras y acordeones, los espectadores disfrutaron de un monumental espectáculo musical.transmite en vivo en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo, difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos.El músico, oriundo de Villaguay, habló con Elonce y dijo que “un festival tan maravilloso, tan esperado por todos los chamameceros”.“Es una satisfacción muy grande que en este festival nos tengan en cuenta para estar en el escenario Ernesto Montiel.Hemos estado también en el festival Nacional del Chamamé en Corrientes. Quenos tengan en cuenta para estar en estos lugares, para los chamameceros es un premio a la vida, es un placer inmenso”.El chamamé “es un modo de vida, no es solo la música, es un cable a tierra. NO vivimos del chamamé, vivimos para el chamamé. Soy chamamecero desde que tengo uso de razón, vengo de familia chamamecera: mi padre don Hugo Suárez fue músico de Abelardo Dimota ensayaban en mi casa, por lo que era inevitable este destino musiquero”.Minutos antes de que el reloj marque las 22:30,El compositor y acordeonista, oriundo de Misiones, hizo bailar al público al tocar sus grandes éxitos.En el primer corte musical, tomó el micrófono y le agradeció al público los aplausos y el cariño. Seguidamente expresó: “tierra del norte entrerriano, del chamamé, gracias por todo”.Como en cada show que brinda, el artista hizo referencia a la conservación del medio ambiente: “no solo depende de nosotros como individuos, sino de los modelos de desarrollo agroecológicos”.“Basta de desmontes, de sacar árboles nativos para plantar cosas que después dejan la tierra sin agua y sin vegetación”, dijo.Antes de seguir con su presentación anunció que “vamos a tocar mucho chamamé en el centenario de Abelardo Dimotta, el acordeonista entrerriano. Vamos a homenajearlo con excelentes artistas”.Mariela Campodónico, de Gualeguay y Facundo Torresan, oriundo de Concepción del Uruguay, compartieron escenario con el Chango Spasiuk para realizarle un homenaje a Abelardo Dimotta, a 100 años de su nacimiento.“Fue una emoción muy grande. Para nosotros como entrerrianos y acordeonistas, haber tocado con Chango Spasiuk, fue una gran alegría. Estamos muy agradecidos por su invitación para homenajear a un grande la música”, expresó a Elonce Mariela.“Estamos felices de haber homenajeado a un referente de la música entrerriana como Abelardo.Por su parte, Facundo agregó: “el Chango nos convocó y hoy nos reunimos en Federal para compartir la música.Las cámaras derecorrió el predio y dialogó con los presentes sobre el festival y las expectativas de los shows musicales.Un hombre de Rosario del Tala, contó que llegaron hasta Federal para representar la secretaría de cultura de la ciudad. “Es una noche agradable, que aprovechamos para bailar”, dijo.“Cacho” Franco, de Federal, señaló que “como ciudadano de la ciudad, vivimos todos los festivales que se hicieron. El festival, es algo muy significativo para nosotros y le abrimos los brazos para los turistas”. Seguidamente, agregó que “me gusta mucho la música, la guitarra y bailar”.Por su parte, el hombre expresó que esperan todo el año por el festival: “es la fiesta del pueblo y tiene una jerarquía a nivel nacional impresionante”.Una mujer de Concordia, contó que era la primera vez que asistía al festival. Acompañada de su hijo y su nuera, que viven en Federal, dijo “fui a las bailantas y me encantaron. Esperaba con ansias esta noche.En tanto el hombre, indicó “es algo nuestro, bien chamamecero y federal.En principio lo programado para este Sábado 12:Gisela Mendez Ribeiro; Emiliano López; Gustavo Galeano y su Luna Payesera; Juancito Guenaga y su conjunto; Orquesta Costa a Costa; Juan Manuel Silveyra y Luis Cardozo; Bocha Sheridan; Malena Sierak y su conjunto Estrella Chamamecera; Marcos Pereyra; Los de imaguare; Marianela Obispo y Leandro Gutierrez y su ConjuntoLuis "pajarito" Silvestri y su grupo Enramada; Martin Lubezni; Los Sheridan; Raul Barboza; Miguel Figueroa y conjunto Amanecer Campero; Los Nuñez; Padularosa Romero y Terruñeros; Belen Belcastro & Luis Moulin; Rally Barrionuevo; Tolato Trio; Ganador 2022; Alma de Montiel y Vikingo Correa.