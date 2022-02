“Cuestión de actitud”: Belu Lucius entre las piruetas y los bloopers

Belu Lucius es una de las influencers más famosas de Argentina. Arrancó su carrera con los famosos videos de comedia en Instagram que duraban tan sólo 15 segundos. A partir de ahí, nadie pudo pararla y conquistó lugares que probablemente ella nunca se hubiera imaginado.Por estos días disfruta de las playas de Necochea junto a sus padres, su hermana, sus dos hijos Bautista y Benjamín y su marido, el paranaense Javier Ortega Desio.Hace ya un tiempo que la ex participante de MasterChef Celebrity intenta imitar retos “virales”.Generalmente se trata de acrobacias o piruetas que demandan una destreza única y, por supuesto, mucha práctica. Pero aparentemente la influencer no tiene mucha paciencia y, con algunos detalles, casi siempre logra conquistar los retos que se propone.En este caso quiso imitar una pirueta de Noelia Marzol, a quien se la ve dar una vuelta en el aire ayudada por el padre de su hijo. “Ortesio, yo soy tu Marzol”, comenzó diciendo Lucius para convencer a su marido que no estaba muy seguro si podrían lograrlo. “Algo coherente hay que hacer”, le dijo ya un poco cansado.Sin embargo, Belu no se dio por vencida y sentenció: “Yo estoy donde estoy por la actitud. La actitud mata el talento mi amor. Vamos, ponele actitud. Con actitud se puede todo en la vida”. Luego, se los puede ver fallando un intento tras otro, pero no iban a parar hasta conseguirlo.Incluso, Javier se llevó unos cuantos golpes por la inseguridad de Belu a saltar. Tras siete intentos fallidos y con mucho esfuerzo, la pareja logró imitar lo más parecida posible la acrobacia de Noelia y lo festejaron como un gol de media cancha.