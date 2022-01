Al filo de la censura: redobló la apuesta con fotos al desnudo y una reflexión

Sofía Jujuy Jiménez cerró 2021 con su paso por el certamen de Marcelo Tinelli, "ShowMatch: La Academia" y con la confirmación de su nuevo noviazgo con el polista Bautista Bello. Si bien tuvieron un confuso episodio en que Wanda Nara le ponía "me gusta" en las fotos al joven de 31 años, desde que hizo público su romance la pareja se muestra muy alegre y feliz.El lunes 24 de enero, la modelo cumplió 31 años y festejó con sus amigos y familia en la estancia de campo de su novio. Con motivo de este día especial en su vida, Jiménez publicó una seguidilla de fotos donde está desnuda por completo. En las imágenes, se la puede ver a sin ropa sentada en una piedra entre la maleza."Amo ser la la protagonista de mi propia historia y quien traza los caminos de mi propia vida. Siento que es como una peli, con un desarrollo único, llena de sorpresas y situaciones mágicas. Con personajes perfectos para cada momento. Soy dueña de unos valores increíbles, inculcados por mis grandes maestros, mis papás", escribió al comienzo.Luego, continuó con su profunda reflexión sobre la vida: "Y es que no existe nada más mágico y puro que lo natural, que el poder ser quienes verdaderamente somos, libres de caretas y ataduras. ¿Existirá algo mejor que ese enorme placer de vivir en libertad? Estamos de paso gente linda, si llegaste a leer el hasta aquí, te regalo un abrazo virtual y te deseo que puedas y estés viviendo tu propio guion sin joder el de nadie".“Ser honesta, genuina y espontánea siempre me ayudó. Metele sabor a tu vida, abrí tu corazón, que tenga pimienta, distintas texturas, colores, que no le falte adrenalina, encárgate que la base de todo siempre sea el amor y gozala”, completó.