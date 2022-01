Barbie Vélez acerca de los rumores de embarazo: “Bajo ningún punto”

Tan solo cuatro meses pasaron desde que Barbie Vélez se casó con Lucas Rodríguez y, como aquél día, la hija de Nazarena Vélez fue abordada para conocer acerca de los rumores de embarazo. Lejos de esquivar la pregunta, la actriz respondió sobre ese tema y no dejó dudas al respecto.



Todo surgió tras una teoría que lanzó el jurado, Damián Betular, en una edición de MasterChef Celebrity 3, durante una prueba en la que los participantes tenían que preparar salsa Holandesa y se les cortó, tanto a Mery del Cerro como a Barbie Vélez, en diferente ocasión. “Si se corta la holandesa es que estás pregnant”, reveló el pastelero ante el accidente de Mery del Cerro, mientras que su colega, Dolli Irigoyen sonreía en forma cómplice ante su advertencia.



Lo cierto fue que a Barbie Vélez se le cortó tres veces la salsa y, por ese motivo, fue parte de las candidatas para posibles embarazos del certamen. A ello, la actriz respondió, sin vueltas y fue tajante: “No, no, bajo ningún punto de vista”, expresó la hija de Naza, con seguridad.



“Nada más lejano”, añadió Barbie Vélez echando por tierra estos rumores de un posible embarazo, que se atribuía a una teoría sobre una no correcta ejecución de una preparación. Lejos de mostrarse molesta por la versión, que tiene que ver con un comentario picante en el juego del programa, la actriz de 27 años simplemente aclaró que no era así.



Su mamá, Nazarena Vélez, fue quién, también, se pronunció sobre este tema y la posibilidad de que se convierta en abuela: “¡Cómo me la quieren embarazar!”, sostuvo. “No, no está embarazada”, aseguró la actriz; y reflexionó: “A las mujeres nos ponen un peso muy grande”. A su vez, reveló que Barbie Vélez “quiere esperar” para poder tener un hijo, junto a su esposo.

Fuente: La100radios