Abel Pintos brindó su gran show al cerrar la Fiesta Nacional de la Playa de Río

El show de Abel Pintos

Video: Abel Pintos deslumbró en la Fiesta de la Playa de Río

Video: Abel Pintos en Concepción del Uruguay

Video: Abel Pintos hizo cantar a todos en la Fiesta de la Playa de Río

Fanático de Abel Pintos



Video: Fiesta Nacional de la Playa de Río: niño fanático de Abel Pintos cantó desde la tribuna

La transmisión

La 33° edición de la Fiesta Nacional de la Playa llegó a su fin. Este lunes se vivió la última noche que tuvo como protagonista a Abel Pintos. Tras la reprogramación de su show, que estaba previsto para el jueves 20 y gracias a la predisposición del artista, miles de fanáticos vivieron momentos soñados., como cada noche, transmitió en vivo en el marco deque tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Antes del Show de Abel, abrieron el espectáculo al público los artistas locales: Marcos Martin, Modo Fun, Maga Abdala, Juanma Turano, La Macha, Amatistas, Cyano.Abel Pintos goza actualmente de una fama y una admiración inconmensurable por parte de los argentinos, tanto en el ámbito del folclore como del pop. Llegó a la Histórica, para cantar muchos de sus grandes éxitos que conmueven al público hasta las lágrimas como "La llave", "No me olvides" o "Tu voz". El artista no se hizo desear y su presentación comenzó a las 23 en punto.Los coros de "Aquí te espero" inauguraron la actuación, que el público acompañó, y luego se destacó el momento con " De solo vivir ", que generó una conexión muy especial entre el músico y sus seguidores, quienes se hicieron oír con su canto en toda la Histórica.Sebastián Maffei, un chico de 12 años admirador de Abel, deleitó al público al cantar “Motivos” desde una silla en la tribuna. Con micrófono en mano y acompañado de palmas y coros, el menor emocionó a todos los presentes con su dulce voz.Para finalizar su actuación, el chico entonó “Adiós”.Desde la primera noche, se exigió el pase sanitario como requisito para ingresar al Predio. Ello implica tener dos dosis de la vacuna contra Covid-19. La forma de acreditación será exhibiendo la certificación desde la aplicación "Cuidar" o presentando el Carnet de Vacunación oficial impreso.