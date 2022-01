Vicky Xipolitakis consiguió vivienda y anunció que se mudará

Luego de que su expareja, Javier Naselli, decidiera desalojarla del lujoso piso del barrio porteño de Recoleta, Vicky Xipolitakis se mudó de forma provisoria a la casa de sus papás, en Lanús. Desde ese entones, La Griega no paró de buscar un lugar para vivir con el hijo que tiene con el empresario, Salvador Uriel. Finalmente, llegó el día y anunció en Cortá por Lozano (Telefe), donde es panelista, que será en la misma localidad bonaerense de donde es oriunda.



"¿Vicky te vas a mudar?", le consultó Vero Lozano y ese fue el puntapié para que la mediática cuente dónde vivirá junto a su primogénito.



Si bien Vicky en reiteradas ocasiones recalcó que el lugar perfecto para criar a Salvi, tal como lo apoda ella, seria Puerto Madero, la realidad es que se mudará a un sitio muy distinto al que ella anhelaba.



"Esta mañana fue muy especial y estoy feliz. Después de tantos meses de búsqueda, encontré casa, tengo departamento y nos vamos a mudar con mi hijo. Estoy muy contenta y me voy a mudar muy cerquita de mis papás: me quedo en Lanús y ya encontré el lugar así que ahora arranca la mudanza", reveló la mayor de las hermanas Xipolitakis.



En esa misma línea, siguió: "Nos mudamos a cinco casitas de lo de mis papás, justo a la vuelta. Mi papá me dijo: ´Me parece que este departamento es para vos´, lo fui a ver y me encantó. Una tranquilidad estar cerca de ellos ya que mi mamá me ayuda mucho con mi hijo. Tengo todo empacado, así que solo me falta subirlo al camión y mudarlo”. “No creo que entre todo y lo que no fue, no fue y será todo nuevo para esta nueva vida", cerró.



Cabe recordar que el pasado mes la rubia había revelado que se encontraba en la casa de sus padres, Elena y Manuel. “Estoy mudada ya por suerte y estamos en la casa de mamá y papá. Entregué el departamento y estoy en un impasse en la casa de mis padres. La idea es mudarnos a una casita nueva que tengo en vista y a la que nos mudaremos muy pronto", dijo en el programa de Verónica Lozano.



Respecto al departamento que compartía con Javier Naselli, le confesó a una allegada: “Me sentía desprotegida y desde que me fui del departamento anterior, no quiero ni pasar por esa calle porque me trae malos recuerdos".

Fuente: Exitoína