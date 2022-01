Catherine Fulop contó qué le generó mucha tristeza y angustia

Cathy Fulop irradia simpatía, una vibra muy positiva. No obstante, la venezolana dejó entrever que otro tipo de emociones se apoderaron de su ser y la sumieron en un trance complejo.La actriz detalló los factores que acontencieron para activar esa angustia. “¡Mi gente bella! Quería contarles que la grabación de ayer de Masterchef fue justo antes de Navidad, tenemos algunos episodios adelantados, (no es en vivo). Son fechas sensibles, sobre todo si perdimos un ser querido”, contó.Fulop se lanzó a describir un contratiempo muy pesado que sufrió en carne propia y que incidió directamente en su semblante: “Además, me habían hackeado mis redes sociales y me estaban extorsionando. Esos días manejaba un nivel de estrés importante y creo que puede pasar que no siempre estemos pum para arriba”.“A eso, sumarle los seres queridos que no pueden estar con nosotros por la distancia (mi mamá está en Venezuela) y ese fin de semana me había quemado la mano para completar el cuadro”, escribió.“Ahora río porque ya pasó y me encuentro súper bien. Se los quería contar porque mucha de mi gente que me quiere, me pregunta qué me pasa y en realidad, es qué me pasaba esas tres semanas atrás. Bueno no se preocupen”, cerró.