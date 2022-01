Flor Vigna deslumbró en bikini rosa y cantando “Suelto”

Flor Vigna deslumbró una vez más a sus 5.4 millones de seguidores en Instagram. En esta ocasión, lo hizo luciendo una bikini rosa y cantando “Suelto”, su nueva canción que interpretó junto a Miss Bolivia.“Cuando escribí esta canción estaba bastante hecha caca. Dando vueltas y vueltas a una situación que me quitaba toda la energía. El consejo de mi madre era una vez y otra vez el mismo: suelto y confío, suelto y confió”, comenzó diciendo en la descripción del posteo que tiene más de 70 mil likes.Y sigue: “Porque parece que es verdad que el tiempo pasa volando y uno se encapricha con sobritas mientras la vida te está esperando pa sorprenderte con un manjar de delicias totalmente nunca jamás pensadas”.Sin embargo, eso no fue todo. También obtuvo cientos de respuestas por parte de sus admiradores, quienes no tardaron en apoyarla.