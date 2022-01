En colaless, mostró su “primer chapuzón de 2022” y contó cómo comenzó el año

Tras pasar las Fiestas con su familia, Nazarena Vélez armó las valijas y emprendió viaje a Las Grutas, para estrenar “Fiesta”, la comedia que protagoniza junto con su pareja, el actor Santiago “Bocha” Caamaño. La productora estará en la ciudad rionegrina durante dos meses hasta finalizar la temporada tan esperada.“En la pileta mamurreta, no me quiero mojar el pelo porque esta noche tengo dos funciones. Al principio hacía un poquito de frío pero ahora quería compartirlo con vos”, comenzó diciendo la actriz en un video.A pesar del día nublado, Nazarena Vélez estrenó un conjunto de bikini colaless rosa y se filmó mientras bailaba. “Porque el Bocha me dice:`¡Amarga metete en algo!´Me meto a la pileta”, lanzó irónicamente. Y continuó: “¿Cómo andan mamurretas? Miren, les vine a mostrar todos mis complejos en un solo momento. Esta bikini me la van a ver todo el tiempo porque me encanta, la amo profundamente”, expresó.Como si esto fuera poco, la mediática siguió arrasando con uno de sus posteos en el feed, donde compartió una secuencia de fotos sumergida en el agua. “¿Cómo arrancó tu año mamurri?”, interrogó. Y enseguida reveló: “El mío con mucho trabajo y bastante morfi, también”.