Nati Jota posó con una bikini roja y filmó su “peor” zambullida

Nati Jota (27) es una de las mujeres más aclamadas de la Argentina. Esto se ve reflejado en su cuenta de Instagram en la que posee más de dos millones de seguidores que la admiran y que comentan a cada una de sus publicaciones. Hace unos días la influencer mostró una foto desde la playa con una bikini roja y se llevó todas las miradas de sus fans. Y este domingo posteó un video exhibiendo una zambullida en la pileta de su edificio que, según afirmó, estaba helada.“En mi mente era una buena pose. Qué soy? Los leo. Para mí esos bailarines que levantan sus sombreritos tipo tap o charleston, una cosa así”, escribió la conductora y dejó una pregunta abierta para sus admiradores.“Nunca viste una zambullida peor y la pileta de mi edificio está helada, no importa cuándo leas esto. Pero si no me meto siento que le fallo a mi chiquitita interna que daba todo por una “pileta de piso” (así le decía pues la pileta normal para mí era la pelopincho de casa, que por cierto también era la felicidad de mi vida cuando mamá y papá decidían que ya era veranito como para armarla)”, escribió la influencer este domingo junto a un video.A través de su cuenta de Instagram, la influencer Nati Jota comparte su vida diaria con sus más de dos millones de seguidores.Es por eso que no dudó al contar cuál es su entrenamiento de glúteos. “Estoy levantando 50 kg totales”, escribió la conductora y sorprendió a sus fans.