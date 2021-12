Gisela Dulko y un ¿mensaje directo a Gago?: “Ser fiel es un verdadero placer”

Gisela Dulko y Fernando Gago se separaron en medio de un escándalo que tuvo repercusión internacional. Él la engañó con una de sus mejores amigas y ella no dudó en abandonar la casa familiar con sus tres hijos.A dos meses del episodio, la deportista se reportó en las redes con un mensaje que dejó entrever que aún le duele todo lo que pasó con su matrimonio, el que pensó que sería para toda la vida.“De tanto llorar se me desdibujó la sonrisa. Aprendí que nadie me pertenece y estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer”, sostuvo.A través de una historia de Instagram, la extenista volcó varias de sus sensaciones tras regresar a la soltería. “De tanto perder aprendí a ganar. Conozco tanto el piso que sólo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que, cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía”, precisó.Luego, agregó: “Traté siempre que todo fuera perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser (incluyéndome). Hago sólo lo que debo, de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran. Aprendí que nada en esta vida es seguro, solo la muerte”.Dulko reconoció que aprendió de los errores, pero no vive pensando en ellos. “Hay errores irremediables, pero suelen ser un recuerdo amargo que te impide salir adelante. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios”, concluyó.Mientras que el DT de Racing disfruta de su romance con Verónica Laffitte, Gisela Dulko ocupa su tiempo en la crianza de Mateo, Antonella y Daniele, además de algunos proyectos laborales y el regreso a las canchas de tenis en una exhibición.“Los enanos demandan mucho tiempo, así que estoy dedicada a ellos cien por ciento. Y estoy evaluando algunas propuestas. Además tengo un emprendimiento de ropa para chicos”, contó en una entrevista con Para ti.Aunque aclaró que no iba a dar detalles de la infidelidad de Fernando Gago, reconoció que ya hizo el duelo por el fin de su matrimonio. ¿Y le abre la puerta a un nuevo amor? “Uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero ahora no es algo que esté en mis pensamiento y mis prioridades, tengo un montón de otras cosas y estoy enfocada en eso”, sostuvo y agregó que su exmarido es un padre muy presente.