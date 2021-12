“Herederos es la historia de mi camino musical junto a mi papá”, dijo el artista

El track list:

Francisco Cuestas lanzó “Heredero”, su nuevo disco. Con grandes artistas invitados y los clásicos Trinos de Karen Giersch, el material está disponible en diferentes plataformas digitales.Esta tarde, el músico, compositor y conductor de programa televisivo “Peña Entre Todos” que se emite por, deleitó a los espectadores con sus nuevas canciones.“El título del disco, es la historia de mi recorrido musical junto a mi papá. Desde muy chiquito me fue marcando el camino y me enseñó el mundo de la música entrerriana. Me mostró que la esencia del cancionero se encuentra en la naturaleza, el paisaje, el hombre y las costumbres”, expresó ael artista.Por su parte, Karen se mostró muy emocionada por el lanzamiento del disco. “También es parte de mí y de lo que yo viví desde chiquita cuando escuchaba a Los Hermanos Cuestas”, dijo. Rápidamente agregó que “la primera vez que los oí, me quedé impactada con el sonido de los pájaros y desde los 9 o 10 años, comencé a trabajar en imitar a las aves”.cuenta con 12 canciones y con invitados de la talla de Jorge Rojas, Lucas Sugo, Los Tékis, Gabi Zonis y como ya es un clásico los Trinos de Karen Giersch.El artista hizo mención a sus giras por los grandes festivales de Argentina y Uruguay. “Por suerte venimos trabajando con varios shows. Pero seguimos enfocados en el lanzamiento del disco y hoy terminamos de grabar un video clip de la canción, que tiene una carga emocional muy grande”.1- El Amigo de los Pájaros - Chamarrita (Néstor Cuestas)2- Chiflando Bajito - Chamarrita - Nestor y Francisco Cuestas3- No es lo Mismo ft. Jorge Rojas - Zamba - Jorge Rojas / F.Cuestas4- Esperando na Janela - Shotis - Targino Gondim / Raimundinho Do. Acordeon / Manuca Almeida5- Vengo - Chamarrita - F.Cuestas / Maddoni / Gimenez6- Dile que Vuelva ft. Lucas Sugo - Cumbia - F.Cuestas7- Río de Luna - Rasguido Doble - Jorge Milikota / F.Cuestas8- Traigo un Chiflido - Chamarrita - Néstor Cuestas9- Nada como un Beso ft. Los Tékis - Huayno - Francisco Cuestas10- Viví Entre Ríos ft. Gabi Zonis - Canción - F.Cuestas / G.Zonis11- Mi Novia la Chamarrita - Chamarrita - Néstor Cuestas12- Chamarrón - Chamarra - Francisco Cuestas