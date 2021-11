Quién es el empresario que habría enamorado a la China Suárez

No es Mauro Icardi ni Nicolás Furtado. Todo indicaría que luego de varios días turbulentos tras ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara, la China Suárez encontró el amor en otro hombre. Se trata de Armando Mena Navareño, un empresario español que tiene una compañía de motos, otra de catering y es dueño de una marca de camisas.Hace varias semanas que se lo vinculaba a la actriz por los mensajes que suelen intercambiar en las redes sociales, en los que abundan los emojis de corazones y fueguitos. Y a días del regreso de la actriz al país, salió a la luz un video en el que se los ve acaramelados en un boliche de Madrid, donde ella estuvo instalada para grabar Objetos, una película que protagoniza junto a Álvaro Morte."A mí me habían contado que, el sábado posterior a que explote el Wandagate, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos", explicó Maite Peñoñori en Los ángeles de la mañana y destacó que los jóvenes no se ocultaban. "Ella se mostró primero en la puerta del boliche. Estaba fumando afuera. Después la vieron adentro con él", añadió.Por su parte, Estefanía Berardi, quien también siguió el romance a partir de coincidencias en las redes de Armando y la China, señaló que compartieron una cena romántica en la última noche de la joven en el país europeo. Lo que todavía no está claro es si tienen una relación seria o más bien informal, ya que la exCasi ángeles manifestó que es una fiel defensora del amor libre y no sería la primera vez que mantiene un noviazgo a distancia, ya que años atrás estuvo en pareja con David Bisbal, con el modelo brasileño Marlon Texeira y con Vicuña pasaron varios meses separados por cuestiones laborales.Cabe señalar que la carrera de la actriz tomó un impulso mucho mayor en el viejo continente a raíz del escándalo con Wanda e Icardi. "No para de trabajar. No se le cayó ningún contrato. Sigue todo igual. Es más: acá, en España, le está yendo muy bien... ¡La quieren para más cosas!", reveló en diálogo con Para Ti el hombre que no quiere hacer pública su identidad pero que la acompañó durante todo su viaje. Pero como decidió viajar con sus tres hijos: Rufina, fruto de su relación Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los que tuvo con Benjamín Vicuña, se vio obligada a regresar al menos por unas semanas para que los chicos puedan reencontrarse con sus respectivos padres. Eso sí: su paso por Madrid fue solo el comienzo de su carrera internacional.