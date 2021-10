El actor Fernán Mirás recibió el alta médica tras sufrir un aneurisma cerebral

A casi veinte días de haber sufrido un aneurisma cerebral por el que debieron colocarle un stent, Fernán Mirás recibió el alta médica y dejó el Sanatorio Los Arcos para regresar a su hogar.La buena noticia la dio la periodista Eugenia Zicavo, quien está en pareja con el actor. "No suelo subir fotos privadas pero hoy este chico volvió a casa después de casi 20 días de internación y estoy tan feliz de que esté bien, que quiero compartirlo con el mundo todo. Te amo @mirasfernan, siempre", manifestó en su cuenta de Instagram con románticas postales de la pareja.El artista comenzó a sentirse mal el jueves 7 de octubre y como tenía un dolor de cabeza persistente decidió dirigirse a la institución médica, donde le realizaron varios estudios por los que le detectaron el aneurisma.El equipo médico resolvió entonces operarlo y colocarle un stent. Por ese motivo se suspendieron las funciones de ART, la obra que protagonizaba junto a Mike Amigorena y Pablo Echarri en el teatro Multitabaris."Fernán es una excelente personal, profesional y muy querido, un artista maravilloso y estamos al tanto que se encuentra recuperándose favorablemente", indicó en un comunicado la producción de la obra.Por su parte, Fernán se encargó de llevarle tranquilidad a sus seguidores por su propia cuenta: "Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también (Que para mí el humor se inventó para momentos así). Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo", fue el primer mensaje que posteó.Y días más tarde aclaró: "Tengo para un par de semanas más internado. El cariño que me mandan es muy hermoso... ¡Ya falta menos!. La evolución siempre fue para mejor cada día... ¡Y lo bien que me atienden!". .Aunque su cuadro fue grave, Mirás se recuperó favorablemente y por eso ya anunció su regreso a los escenarios: "Enero de 2022, volvemos", anunció en sus redes sociales.