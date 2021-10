Sebastián Estevanez le pondrá a su hijo el nombre de un prócer

Para los gustos no hay nada escrito y para elegir los nombres de los hijos, tampoco. La inspiración para bautizar a un nuevo integrante de la familia puede venir de diversos lugares: hacer honor a un antepasado, resaltar el cariño por algún personaje de ficción o, en el caso de Sebastián Estévanez, conmemorar a un prócer argentino.



El actor está cada vez más cerca de convertirse en padre por cuarta vez. Ivana Saccani, su esposa por más de veinte años, ya transita el octavo mes de embarazo y el parto, programado para diciembre, espera a la vuelta de la esquina.



Durante su diálogo con Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe), el artista profundizó sobre su vivencia como padre y reveló en exclusiva el particular nombre que eligieron para el bebé en camino.



“Francesca, Benicio y Valentino…”, comenzó, enumerando a los tres hijos que tuvo con Ivana. Luego de construir suspenso, sentenció: “Y Faustino, como Sarmiento”. De esta manera, reveló que el bebé que nacerá en pocas semanas será bautizado con el mismo nombre del expresidente.

Sorprendido por la peculiar elección, el periodista lo cuestionó preguntándole si era una decisión ya tomada o si estaba abierta la posibilidad de debatirlo. Totalmente firme, Estévanez aseguró que era definitivo y Paoloski expresó mirando a cámara: “Primicia, chicos, Faustino es el nuevo integrante de la familia”.



Sobre el motivo que lo llevó a optar por llamarlo así, el actor se explayó: “Yo era un burro así que dije ´le voy a poner ese nombre´. Si Dios quiere, Faustino nace en las primeras semanas de diciembre. Igual, yo creo que va a nacer antes. Ivana también lo cree”.



Luego de sufrir un grave accidente doméstico en el que casi pierde la vista, el protagonista de Dulce Amor (Telefe) tuvo que alejarse de las cámaras y las luces para poder darle tiempo a su cuerpo de sanar. En agosto se cumplió un año del episodio en el que un bidón de alcohol le explotó en las manos prendiendo fuego su cuello y cara. En una entrevista radial en junio Estevanez sorprendió al revelar que tenía pensado dejar la actuación definitivamente.



“No creo que vuelva. Estoy un noventa y pico por ciento convencido. Estoy tranquilo, disfrutando. Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero”, explicó.