Se tiró el lance: Eros Ramazzotti habría querido conquistar a Wanda Nara

El Wanda Gate sigue dando de qué hablar. Día tras día hay una noticia nueva y según la propia Wanda Nara, todavía tiene un par de ases bajo la manga. Por lo tanto no tardarán en salir más cosas a la luz que seguirán echando leña al fuego. Por el momento, una nueva persona entró al círculo y es el menos pensado: el músico italiano Eros Ramazzotti.



Sabemos que a la empresaria no le iban a faltar candidatos nuevos. Es que al artista al enterarse que Wanda estaría más cerca del divorcio que de la reconciliación, le habría mandado un mensaje por privado para tratar de conquistarla. Según contaron este viernes en Los Ángeles de la Mañana, Ramazzotti entró en competencia.



"Ahora ya tiene un pretendiente cantante pero estamos hablando de otra liga, no es que el Polaco la llamó", introdujo Yanina Latorre, dejando un poco de intriga. Y siguió contando: "Le escribió en otro idioma para darle el pésame...". "¿Un cantante que ya la conocía previamente?", quiso saber Mariana Brey, otra de las 'angelitas'. "Sí, se conocen", le contestó la picante angelita, quien tiene diálogo fluido con Wanda y conoce todos los detalles de su escandalosa separación por los mensajes de la China Suárez.



Las 'angelitas' la siguieron bombardeando a preguntas y la incertidumbre crecía cada vez más, pero jamás iban a adivinarlo. "Un cantante no solo top sino que fue o es si quieren sex symbol", opinó el conductor de LAM ante las cámaras. "¿Es buen partido?", preguntó Maite Peñóñori. "Sí, yo me llega a llamar y...", reconoció Latorre entre risas y caras de picardía.



