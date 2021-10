Video: Rubén Giménez presentó “Caricias en la nada” en Elonce TV

Rubén Giménez presentó el video “Caricias en la nada”, una canción romántica. El músico nació en Diamante, cuna de cantores Chamarriteros. Integró el grupo "Musiqueros entrerrianos", con el que durante muchos años recorrió el país y también parte del exterior.Sus canciones describen a la tierra y su gente en una conjunción de palabras y notas confiadas al amor, a la mujer y su belleza, con la frescura constante de la innovación.“Esta canción está dentro de la línea de lo romántico, es algo que sale de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí, que siempre le cantó a la provincia, pero es una temática que también me gusta mucho. Es un gustito que me quería dar”, expresó aRubén Giménez.El videoclip está protagonizado por el propio músico quien está acompañado por Daniela Clerk de Valle María. La historia se desarrolla en Strobel y Puerto Alvear. “Hay mucha gente que me ayudó con este trabajo”, señaló.“Espero que disfruten tanto de esta canción, como lo disfrutamos nosotros”, finalizó.