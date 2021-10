El lapidario mensaje de Wanda Nara a Alejandra Maglietti sobre la China Suárez

Espectáculos El sincericidio de Wanda Nara y el supuesto mensaje de la China Suárez a Icardi

Espectáculos Mauro Icardi fue a buscar a Wanda Nara y volvieron juntos a París

Wanda Nara sigue indignada por el supuesto acercamiento entre Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. Ahora, vía Twitter, salió con los tapones de punta contra Alejandra Maglietti, quien le cuestionó en esa red social el modo en el que había arremetido contra la supuesta tercera en discordia al dar a conocer su separación del jugador del Paris Sain Germain.Alejandra Maglietti se metió en el escándalo entre Wanda, Icardi y la China Suárez y escribió en Twitter: "Más allá de que es claro que lo de Wanda etc es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión".Sin anestesia, Wanda Nara estalló con una respuesta lapidaria al planteo que le hizo Maglietti. Le contestó así: "¿Necesitás nombres bol. . . ita ? O un mapa para saber quién es la pu. . . ita que manda fotos a casados. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió".El conflicto que se desató en la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi el sábado último, cuando ella arremetió en Instagram contra alguien a quien no nombró y que estaría destruyendo "otra familia" por intentar seducir a su marido, fue de tal intensidad que hasta se habló de la separación del futbolista y la madre de sus hijas Francesca e Isabella.Tan lejos llegó el enojo de Wanda Nara que en otra de los historias que compartió en esa red social, mostró su mano derecha y acompañó la foto con un texto polémico: "Me gusta más mi mano sin anillo", dando a entender que la separación estaba tan firme que hasta se había sacado la alianza que usaba antes de que explotara el conflicto.En tanto, el futbolista también tenía urgencia de regresar a la capital francesa ya que allí lo esperan su equipo, el PSG, para jugar un partido que se disputará mañana, mares.Icardi se ausentó por segundo día consecutivo a los entrenamientos del club mientras atraviesa "problemas personales" vinculados a su separación de Wanda.“Mauro tiene problemas personales y no ha podido entrenar hoy", dijo Mauricio Pochettino, entrenador del club parisino.