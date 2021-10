Calu Rivero mostró que cambió de nombre en la firma de su DNI

Hace un tiempo, Calu Rivero pidió en las redes sociales que ya no la llamaran Calu y que al referirse a ella lo hicieran con un nombre que ella misma eligió, Dignity. Sin embargo, ahora logró que ese deseo se legalizara.Muy contenta, la actriz compartió a través de sus redes sociales la foto de su documento de identidad en el que se puede ver que en la parte de la firma, en vez de haber puesto Calu Rivero, firmó por primera vez como Dignity.“Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llámame Dignity”, así, luego de cortarse el cabello muy cortito, había anunciado a través de las redes sociales que quería que dejaran de llamarla Calu porque se estaba reconstruyendo a sí misma.