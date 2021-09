Afirman que es inminente el desalojo de Xipolitakis y “no tiene a dónde ir”

Al día de la fecha, Vicky Xipolitakis tiene una deuda millonaria en la que se le suman tanto el monto a pagar del alquiler como las costosas expensas del edificio donde vive por lo que su desalojo es casi un hecho. En ese lugar, la modelo vive con su hijo Salvador Uriel por lo que su situación es más que angustiante.



Durante la emisión del programa Nosotros a la Mañana de este miércoles dieron detalles acerca de la situación que está viviendo la modelo y del contrato que se le termina hoy. Carlos Monti exclamó: “Cuenta regresiva, hace unas semanas le contábamos que había un pedido de desalojo por falta de pago de alquiler, por el departamento que está Vicky Xipolitakis enfrente de Plaza Libertad”.



Tiempo atrás Xipolitakis había sido consultada sobre su situación económica y los rumores del posible desalojo, y la griega aclaró: “Pregúntale al papá por qué no se hace cargo. No a mí, que me quedé tirada a cargo del bebé, y trabajando para que no le falte nada”. De esta manera dejó en claro que la culpa de las deudas es del padre de su hijo al que ella acusa de no pasarle dinero.



“El propietario instrumentó a través de sus abogados el pedido de que el 30 de septiembre, es decir mañana, se termine la locación del alquiler. Como hay falta de pago no hay renovación, la pregunta es: ¿qué va a hacer Vicky?”, se cuestionó Monti.



Luego Monti además contó que el abogado de ella ya está “tratando de solucionar el tema” y “hablando con la otra parte, para ver si se ponen de acuerdo”, pero que luego la modelo tendrá que buscar un lugar más accesible para vivir. A pesar de todos los rumores que han circulado, el abogado también informó que aún no les llegó ninguna notificación de desalojo.

Fuente: Radio Mitre