Bailarina dejó sin aliento a más de uno con una jugada producción de fotos

Adabel Guerrero, que brilla en “Sex”, la obra y experiencia distinta que propone desde hace varias temporadas José María Muscari y que se convirtió en un éxito teatral, se mantiene súper activa y entrenada, tal como ese trabajo le exige.Pero su seducción característica no queda sólo sobre las tablas, sino que también suele trasladarla a sus redes.En esta ocasión sorprendió a todos con un osado conjunto de lencería rojo fuego, que no dejó mucho a la imaginación. Con arneses en la cintura, piernas y pecho, el look jugado de Adabel se llevó varios comentarios y halagos.Pero no sólo su vida profesional es un éxito, también la personal. De hecho, hace algunos días le dedicó un tierno posteo a su marido Martín Lamela, al cumplirse un nuevo aniversario juntos.”¡Cumplimos 13 años juntos! Pasamos por las buenas, por las malas, por las mejores y las peores. ¡Y acá estamos! Con nuestra hermosa Lola, hija de nuestro amor y nuestra historia”, escribió acompañando algunas fotos de los tres.