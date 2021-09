En agosto pasado More Rial habló sobre sus cirugías estéticas y contó todo lo que se había hecho en el quirófano. "Me hice un par de cosas: La panza, la cola, los brazos y las piernas", reveló la joven.En ese momento, aseguró que ninguna de las intervenciones que se realizó fueron por canje: "Para tener buenos resultados en la vida hay que pagar, chicos. Nada de canje, las cosas buenas se pagan en la vida, es así. Este médico es el número uno y yo lo amo".En las últimas horas, la hija de Jorge compartió imágenes de cómo se encuentra su figura en la actualidad, y expresó su felicidad por el presente que atraviesa."A las pruebas me remito", escribió More al dejar ver su abdomen.