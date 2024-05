Fernanda Vives habló con Josefina Pouso en Radio Splendid, y confesó que está alejada de la actuación porque tiene otro tipo de ingreso económico: "Las plataformas de contenido erótico son mi entrada económica".



Medio en broma, medio en serio, la ex vedette aseguró que intenta que su marido, el ex futbolista Sebastián Cobelli, consiga trabajo, tras su paso por el reality "El hotel de los famosos": "Sigo buscándole trabajo a Cobelli. Nos hizo muy bien trabajar juntos, hicimos ‘Felices los cuatro’ durante el verano en Calle Corrientes. Ahora estamos viendo de hacer otra comedia juntos y además nos metimos con el streaming, él produce más que yo. Estamos los martes de 13 a 15 por Youtube de Avanza Producciones, estamos contentos".



Pero su entrada económica es mediante las plataformas de contenido erótico: "Estoy haciendo las plataformas Divas Play y Only Fans, me da mucha honra hacerlo y es una entrada económica. Me lo administra mi marido. Las chicas lo hacen porque es una entrada económica y después lo esconden porque sienten que se exponen demasiado. En mi caso, no tengo ningún problema de decirlo".



"Tenés un sitio de chat que lo podés utilizar o no. En mi caso no hablo, pero a veces me escribe un tipo y me manda fotos, pero bueno, es normal en esa plataforma", reveló.



Sobre el vínculo con su marido, luego de superada la crisis, Fernanda dijo que "tenés que estar orgulloso y admirar a la persona que tenés al lado. En nuestro caso, volvimos a estar juntos porque nos volvimos a elegir. Estamos hace 16 años y hubo que reordenarse, volver a barajar y dar de vuelta. Nosotros priorizamos la charla".