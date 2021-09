Luciana Salazar está muy angustiada y contó el porqué: “Espero un milagro”

Lejos de evitar responder, explicó que se encuentra muy triste debido al estado de salud de una persona muy cercana.



“¿Vos estás bien?”, le preguntó el cronista de La previa de la Academia (Ciudad Magazine), a lo que Salazar le dijo: “Estoy pasando un momento triste porque tengo una situación de una amiga mía que está afuera y su marido está muy mal. Es Ana Rosenfeld mi amiga. Eso me tiene muy para atrás, el tema principal de mi tristeza es ese. Ayer fue un día de mucho llanto”. De esta manera dejó en claro que tanto la letrada como su pareja son familia para ella.



La participante del ciclo conducido por Marcelo Tinelli hizo referencia a Marcelo Frydlewski, quien se encuentra internado en Miami hace casi un mes por complicaciones con el coronavirus. Él viajó junto a Rosenfeld para pasar unos días de vacaciones junto a su hija y sus nietos, pero todo cambió cuando se contagió de COVID-19.



En ese contexto, la actriz se quebró en llanto cuando Hernán Piquín la eligió para continuar en el certamen. Sus compañeros se acercaron a consolarla sin saber lo que ocurría, ya que en la pista había logrado vencer a la pareja de Rodrigo Tapari con su adagio inspirado en la película 50 Sombras de Grey.



Para explayarse sobre el motivo de su quiebre, luego fue entrevistada para el programa Los ángeles de la mañana (eltrece), y volvió a contar la situación que atraviesa el marido de su amiga. “Todos estamos rezando, esperando un milagro”, expresó.



Durante la entrevista, además del momento personal que atraviesa por su amiga, Salazar contó que su estado de ánimo también se ve afectado por el cansancio propio de la instancia en la que se encuentra en el programa. “A esta altura todo te afecta el doble”, aseguró.



De hecho, los últimos días no fueron sencillos para la expareja de Martín Redrado: hace un poco más de una semana protagonizó un duro accidente mientras ensayaba y sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra una pared, tras ser empujada cuando estaba haciendo equilibrio sobre un trapecio.



“Hoy fue un día complicado, pero por suerte la saqué barata, me podría haber matado literalmente. Una mala suerte haciendo trapecio, que nada tuvo que ver con la destreza”, escribió Luli en sus historias de Instagram junto a una foto que la mostraba recostada en el suelo, haciendo presión en su cabeza con un pañuelo y con el buzo, el cabello y el cuello manchados de sangre.



“Todos nos asustamos, espero mañana poder estar mejor”, agregó al final del mensaje. Luego, en diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine) dio más detalles de lo que le pasó.





“Estaba en un trapecio haciendo una inversión para abajo sola y le di un poco más de empujón al trapecio y como estaba boca abajo, fue tan fuerte el empujón que me estrolé la cabeza contra la pared. Fue terrible, imaginate el susto que me pegué, yo no estaba mirando porque estaba haciendo la inversión”, relató.

La Nación.