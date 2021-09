Deslumbró a sus seguidores con una bikini multicolor

Fiel a su estilo, Rocío Guirao Díaz volvió a deslumbrar con una foto en microbikini. “¡Días buenos!”, escribió la modelo, mientras en la imagen se la observa de espaldas con un traje de baño de estampado colorido, desde una piscina.Pero no todo es relax para la modelo, que se concentra mucho en el entrenamiento y comparte en su feed fotos y videos de los ejercicios que realiza. “Si todavía no te ganaste el día, estás a tiempo”, alienta desde su cuenta a los seguidores, mientras se la ve haciendo sentadillas con una pesada barra.Por supuesto, los looks tienen un lugar privilegiado en su contenido, sobre todo la indumentaria de entrenamiento y, como no puede ser de otra manera, los trajes de baño.Hace un buen tiempo, Rocío y su familia se instalaron en Miami. Aunque nunca lo confirmaron, el cambio de tierra pareciera definitivo.