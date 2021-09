La dolorosa pérdida de Ximena Capristo y Gustavo Conti

La familia de Ximena Capristo y Gustavo Conti tuvo una dolorosa pérdida. Una de las mascotas que tenían murió y los dos decidieron hacerle un sentido homenaje por medios de sus respectivas redes sociales. Por las palabras que utilizaron, se ve que eran muy apegados al pequeño Jaime.“Te amo por siempre Jaime”, empezó diciendo Ximena Capristo, a la vez que añadió el emoji de un corazón roto. Pero eso no fue todo, ya que también se mostró sumamente agradecida por los dieciséis años que compartieron: “Gracias por tu amor incondicional durante mas de 16 años. 28/04/2005 - 20/09/2021. Que en paz descanses mi chiquito”.Además del sentido texto, la ex participante de Gran Hermano subió una serie de fotos junto a Jaime. Desde la más actual, hasta algunas más antiguas -de cuando recién llegó a la familia, las imágenes exhibieron toda clase de momentos que compartieron. Algunas famosas, como Josefina Pouso o Magui Bravi decidieron comentar el posteo con emojis de caras tristes.Mariana de Melo, quien también fue parte de Gran Hermano, aunque de otra edición, le envió sus fuerzas y buenas energías en el difícil momento que le está tocando vivir. Afortunadamente, no se encuentra sola y tiene la compañía de Gustavo Conti, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de Jaime y hablar de lo mucho que lo quería.“Ellos hoy volvieron a juntarse y nosotros acá vamos a recordarlos en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas”, empezó relatando Gustavo Conti en el sentido posteo que hizo en su cuenta oficial de Instagram. Es que hace dos años había fallecido su perro y, por eso, decidió honrar a sus dos pequeños compañeros de vida.Continuando con su fuerte mensaje, Conti exhibió: “Hoy se fue Jaime después de más de 16 años con nosotros en todo momento”. Además, lo describió como un perro que “iba al frente por más chiquito” que fuera.