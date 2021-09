Pamela David: “Quería hacer algo que no sea tóxico”

Tras dos años alejada de la pantalla chica, Pamela David volvió a la conducción con La ruleta de tus sueños, el programa de entretenimientos que se emite por América TV de lunes a jueves a las 20. Y aunque lo último que había hecho en la señal que dirige Liliana Parodi fueron magazines como Desayuno americano y Pamela a la tarde, hace tiempo que buscaba hacer otro tipo de formato.



"Más que nunca estoy feliz de estar haciendo La ruleta porque es por donde va mi vida hoy, queriendo entregar algo que te deje mejor de lo que estabas antes de verlo, que te haga bien, que traiga entretenimiento, alegría y que no sea tóxico", manifestó en diálogo con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia, en referencia a los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el país a nivel político y social. "No me daba cuenta que extrañaba tanto a la tele porque disfruté mucho de mi casa, de estudiar, de leer y acompañar a mis hijos", agregó.



Además contó que en 2020, a raíz de la pandemia, se instaló en Mendoza para atravesar la cuarentena con tranquilidad, pero este año cuando volvieron las clases, la familia completa regresó a Buenos Aires pero que a penas tuvo contacto con el medio cuando la invitaron a distintos programas, como PH, Podemos hablar y Polémica en el bar. "La televisión es hermosa, poder comunicar, sobre todo cuando podés hacer algo. La tarea hoy pasa por entretener y vibra con el cambio que estoy haciendo conmigo. No reniego de los magazines y no descarto volver a hacerlo más adelante", señaló en diálogo con Pablo Montagna y su equipo.



En línea con lo que estaba diciendo, explicó que desde 2019 atraviesa un proceso más ligado a lo espiritual que hace que cambie su manera de trabajar. "Me puse más consciente de lo que digo y de lo que recibe la gente. Son elecciones de la vida y este momento quiero que lo que diga o haga sume y que la gente se sienta mejor de lo que estaba antes de escucharme. En este momento es La ruleta y el día de mañana será otra cosa, pero es una decisión personal que lo que de sea pare mejor", precisó y señaló que todo lo relacionado con la espiritualidad está ganando terreno en las plataformas digitales.



Por último, se refirió a la muerte de su hermano menor, Franco, quien se quito la vida en junio de 2020. "Lo que pasó con mi hermano es parte de una durísima enseñanza que nos tocó a nosotros en un año horrible pero nos enseñó que somos finitos que tenemos que honrar la vida mientras la tengamos, que no hay derecho a no hacerlo", concluyó.

Fuente: Noticias Villaguay