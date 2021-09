“El chajá” en Elonce TV: con humor y música homenajeó a Néstor Cuestas

Video: El humorista "El Chaja" divirtió a los espectadores del Elonce TV

El humorista entrerriano Héctor "Tito" Decoud, más conocido como El Chajá, dialogó con Elonce TV sobre el presente del humor y sus proyectos. Además, recordó y homenajeó a Néstor Cuestas a poco de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.



“En esta pandemia se me ocurrió escribirle a personas y amigos que admiro y quiero mucho. Le hice una canción a Juan Román Riquelme y a poco de cumplirse un año de la partida de tu papá (Néstor Cuestas) le compuse un tema”, expresó a Elonce TV el artista. Además, agregó que muchos músicos se quieren sumar a la propuesta.



La canción se titula: Nido Azul y el humorista la interpretó en vivo: “Era un compromiso para mi hacer algo para Néstor, por la amistad que me brindó siempre”, dijo. Humor Con más de 40 años de trayectoria, El “Chajá” mencionó que con el correr de los años “muchas palabras que decíamos, hoy no se pude decir. El entrerriano puede tener picardía, peros siempre fuimos respetuosos y eso me permitió subirse a diferentes escenarios del país y el mundo”.



“Siempre me preguntaron la clave del éxito y nunca la tuve. Nosotros nos subíamos al escenario a divertirnos y demostrarle a la gente lo que sentíamos. No queremos ofender ni hacer divisiones”, señaló.



Nota completa en el video.