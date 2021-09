Cinthia Fernández fue la segunda candidata más votada por los presos bonaerenses

FELICIDAD ABSOLUTA! Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mi. Quedamos en la puerta por nada! GRACIAS ?? pic.twitter.com/qWsmYvDtuJ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 13, 2021

En la segunda jornada del escrutinio definitivo de los resultados de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), comenzaron a aparecer algunas sorpresas como el lugar donde la modelo y panelista, Cinthia Fernández, quedó en segundo lugar y hasta superó a Juntos, el gran ganador de la jornada.Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE), sobre un total de 7708 privados de su libertad con domicilio bonaerense, la joven mediática consiguió 770 votos, es decir cerca del 10% de los sufragios y solo fue superada por el Frente de Todos que obtuvo 3203 votos (41,55%). La tercera fuerza con mayor apoyo de presos fue Juntos por el Cambio que cosechó 567 votos (7,3%).La panelista fue una de las sorpresas en las PASO donde, por muy poco, no logró superar el piso del 1,5% de los votos para llegar a las elecciones generales del 14 de noviembre. La precandidata por Unite sacó 91.973 votos en la provincia de Buenos Aires, según los datos definitivos del sufragio, con lo que llegó a obtener 1,1% de los votos.Con este resultado, Cinthia Fernández superó a figuras políticas de varios años como fue el caso de Guillermo Moreno, Julio Bárbaro, Manuela Castañeira y Juan José Gómez Centurión. “¡Felicidad absoluta! Gracias a esas más de 90.000 personas que confiaron en mí. Quedamos en la puerta por nada! ¡Gracias!”, había escrito tras el cierre de la votación.Durante la semana en, el programa dedonde es panelista, Fernández contó: “Ayer, ni bien terminaron las elecciones, me llamaron para tomar un café. “Me dijeron: ‘¿La verdad? Confiá, que fue una buena elección’”. Sin embargo, no quiso decir qué persona o de qué fuerza la habían llamado.“¿Te llamaron de un espacio al que le fue bien ayer?”, le preguntaron y ella respondió: “Sí. Muy bien”. “¿Seguirías?”, fue la nueva pregunta del conductor de LAM. “Si sigo, me gustaría estudiar”, fue la respuesta de Fernández.La precandidata a diputada nacional que sacudió había provocado revuelo en la campaña con un sugerente spot en la que bailaba con un portaligas en tanga frente al Congreso de la Nación.