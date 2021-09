Catherine Fulop mostró su rutina de ejercicios y dio consejos para entrenar

En medio de los fuertes rumores de su intervención en la tercera temporada de “MasterChef Celebrtiy”, Catherine Fulop también sigue muy activa y exultante en sus redes sociales. En un posteo reciente, la actriz se refirió a la importancia de hacer actividad física y compartió su duro entrenamiento.La animadora también dio unos consejos relevantes para los que están por empezar a entrenar. “El entrenamiento con pesas te ayudará a perder grasa, aumentará tu fuerza y tono muscular, y mejorará tu densidad ósea. Es tu mejor quemador”, explicó.Y añadió: “Aquí algunos consejitos: levanta un peso adecuado. Aprende hacer correctamente cada ejercic. Respira. No la contengas, te podrías sentir tentada a hacerlo, por el contrario exhala cuando estes haciendo la fuerza e inhala cuando bajas el peso. Busca el equilibrio, es importante que trabajes todos los músculos del cuerpo”.“Si trabajas los abdominales debes trabajar los opuestos y así con todos los músculos del cuerpo. Descansa: nunca trabajes los mismos músculos dos días seguidos. Lo que NO debes hacer: NO omitas el calentamiento. NO te apures. NO ignores el dolor. NO te olvides del calzado”, agregó.A modo de cierre, Cathy remarcó: “Recuerda que cuanto más te concentres en la técnica adecuada de entrenamiento con pesas, mejores resultados obtendrás. Se les quiere”. (El Instransigente)